Famalicão: Centenas de pessoas enviadas para casa sem a segunda dose da vacina

Algumas centenas de pessoas que esta sexta-feira se deslocaram ao Centro da Vacinação para tomar a segunda dose da vacina, estão a ser enviadas para casa sem a devida inoculação.

Esta situação resulta, segundo informações recolhidas pela Cidade Hoje, de um erro informático. Os serviços centrais de vacinação desmarcaram no sistema do Centro de Vacinação muitos agendamentos marcados para esta sexta-feira, mas não fez o mesmo com os utentes que, assim, se apresentaram na data que tinham recebido.

Ainda segundo informações, o centro instalado em Vale S. Cosme, estima dar esta sexta-feira 3 mil vacinas, mas apareceram mais 900 pessoas.