Famalicão: Centenas de jovens continuam a participar no Programa ser Europa

Durante o ano de 2020, mais de 240 jovens famalicenses, entre os 13 e os 21 anos, participaram no programa Ser Europa.

Neste programa do pelouro da educação do município de Famalicão estiveram envolvidas, em rede, a Escola D. Maria II, Escola Básica de Pedome, Escola Secundária D. Sancho I, Escola Profissional Forave, Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Escola Básica de Ribeirão e INA – Instituto Nun’Alvares.

Estes grupos de capacitação têm como objetivos gerais criar um espírito europeu entre os seus membros, transmitindo-o aos outros membros da comunidade em que estão inseridos.

Mas também promovem, com o apoio das entidades competentes, ações de dinamização para uma melhor informação sobre a Europa Comunitária, nomeadamente, aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos e as próprias instituições. No fundo, desejam promover o conhecimento do património cultural e natural da Europa e dos problemas contemporâneos que a Europa enfrenta.

Mesmo com um ano dominado pela pandemia covid 19, o projeto não perdeu dinamismo, passando o trabalho cooperativo e de formação para as plataformas online.

Desde o início de 2021 já são mais de 320 os jovens que continuam a reunir-se semanalmente, mas de forma virtual, em torno do programa Ser Europa.