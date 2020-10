Famalicão: Cemitério do Louro encerrado este fim de semana

A Junta de Freguesia do Louro decidiu encerrar o cemitério este fim de semana.

Esta quinta-feira, numa publicação nas redes sociais, a autarquia dá nota desta decisão, assumindo que a mesma resulta do atual quadro pandémico.

Recorde-se que, com exceção dos cemitérios de Esmeriz e Cabeçudos, todos os cemitérios do concelho encerram pelos Santos. Com as devidas restrições impostas pela DGS, a autarquia de Esmeriz e Cabeçudos vai permitir a entrada das pessoas de forma controlada e com gel para desinfetarem as mãos.

Encerrados apenas no dia 1 de novembro

Os cemitérios da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; o cemitério de Cruz; os de Avidos e Lagoa; Oliveira Santa Maria, Oliveira S. Mateus e o Cemitério de Calendário.

Requião – O cemitério de Requião encerra nos dias 1 e 2, domingo e segunda-feira. No sábado está aberto até às 19 horas.

Encerrados no fim-de-semana de 31 e 1

Não será possível entrar nos cemitérios de Bairro, Brufe, Castelões, Delães, Fradelos, Gavião, Joane, Landim, Lousado, Mogege, Municipal (Moço Morto), Nine, Pedome, Pousada de Saramagos, Ribeirão, Riba de Ave, Vale São Martinho, Vermoim, Vilarinho das Cambas, União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, União de Freguesias de Arnoso e Sezures, União de Freguesias de Carreira e Bente, União de Freguesias de Ruivães e Novais, União de Freguesias de Seide, União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela;