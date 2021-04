Famalicão: Cemitério de Gondifelos ampliado e com melhores condições

Decorreu, na manhã deste domingo, a bênção das obras de ampliação e modernização do cemitério de Gondifelos, um investimento superior a 150 mil euros, com um apoio municipal de 45 mil euros.

O espaço estava completamente lotado «e a obra era urgentíssima», explicou o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Novais, que se revelou «muito satisfeito com a intervenção», que consistiu na ampliação e construção de muros de suporte e vedação. Foi, ainda, edificado um escadório de acesso entre cemitérios e foram executados vários arranjos exteriores.

O cemitério passa, agora, a dispor de 80 novas campas, cinco capelas, nove gavetões e, brevemente, um columbário, o que segundo Manuel Novais permitirá que Gondifelos fique com um espaço com «dimensão para muitos anos».

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, marcou presença no ato e assinalou, desde logo, a ação da autarquia local, pela conjugação de vontades, entre Junta, a Câmara e o proprietário do terreno «necessárias ao alargamento e para a concretização do anseio da população», assumindo que os cemitérios devem ser «locais aprazíveis e com condições logísticas».

Aliás, Paulo Cunha sinalizou que é fundamental «dar essa dignidade aos cidadãos e honrar a memória dos que partiram».