Famalicão celebra Corpo de Deus

O arciprestado de Vila Nova de Famalicão assinala na próxima quinta feira, dia 31 de maio, às 18h00, a solenidade litúrgica do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, com uma procissão.

A festa móvel evoca a presença real de Cristo na eucaristia, de grande tradição para a Igreja Universal. Assim, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a celebração inicia na igreja nova matriz, com oração de vésperas ao Santíssimo. Depois, a procissão eucarística percorre várias artérias da cidade até finalizar na antiga matriz, sempre acompanhada com cânticos de louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento.

De acordo com uma nota do Departamento Arciprestal da Comunicação Social do arciprestado famalicense, todas as comunidades paroquiais estão convidadas a tomar parte ativa nesta celebração, fazendo-se representar pelos seguintes elementos: cruz paroquial e círios, bandeiras (do Santíssimo Sacramento ou do Sagrado Coração de Jesus) e acólitos com o turíbulo. Todos os cristãos do arciprestado são também convidados a associar-se a esta celebração, que «constitui um momento privilegiado de oração diante de Jesus Sacramentado, presente e vivo no pão da eucaristia, que se oferece como alimento de salvação e penhor da nossa esperança», referem os organizadores da celebração.