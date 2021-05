Famalicão celebra a gastronomia internacional

A diversidade da gastronomia mundial será celebrada entre 20 e 23 de maio, em 14 restaurantes do concelho, em mais uma iniciativa dos Dias à Mesa, promovida pelo município famalicense. Esta celebração da gastronomia coincide com o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento que ocorre a 21 de maio.

Sushi, wok, risotto, cachapa, tacos, nachos, enchiladas, fondue, hambúrgueres e cataplana são alguns dos pratos que estarão disponíveis nos 14 restaurantes aderentes a esta iniciativa gastronómica. E são eles o Alfa; o Attrevidu; o Bis – Pasta&Risotto; o Bisconde; o Caso; El Vagabundo; o Fondue; Los Pepes – Mexicano; o ME.AT; o Mikado; Moutados; Sabores do Algarve; Taberna do Sushi e Vinha Nova.

O objetivo da iniciativa Dias à Mesa dedicada à Cozinha Internacional prende-se com a ideia de cultivar a compreensão da riqueza e importância da diversidade cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro.

Neste âmbito, referência ainda para o lançamento do Manual de Acolhimento, uma espécie de guia desenvolvido pela autarquia para facilitar o processo de acolhimento de todos os que, das mais variadas proveniências, vêm para Vila Nova de Famalicão.

É certo que a gastronomia é um elemento cultural, um símbolo de identidade e um meio de integração das várias comunidades estrangeiras. Com os Dias à Mesa abre-se a possibilidade de as pessoas conhecerem os sabores e os aromas do mundo, numa viagem intercultural pelo concelho de Famalicão.

Recorde-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com um conjunto de propostas dos melhores sabores regionais combinados com as manifestações culturais do município. A pandemia provocada pela Covid 19 veio alterar o conceito da iniciativa, privando as pessoas dos eventos (como o D. Maria Beer Fest, Feira de Artesanato) mas mantendo as experiências gastronómicas.

Destaque para o “Passaporte Gastronómico” que dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restaurantes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das refeições.