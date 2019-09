A sessão solene evocativa dos 184 anos do Dia do Concelho decorre, este sábado, a partir das 10 horas, no Largo da Igreja de Riba de Ave. Na sessão, 28 empresas e instituições vão receber a marca “Selos Famalicão Visão’25, galardão atribuído pela Câmara Municipal para reconhecer as iniciativas, ações ou projetos desenvolvidos no território que têm contribuído para a coesão, competitividade e desenvolvimento inteligente e sustentável do concelho.

Esta é já a quarta edição dos Selos Famalicão Visão’25, que se distribuem por 4 categorias: “Famalicão Made IN”, “B-Smart Famalicão”, “Força V – Famalicão Voluntário” e “Famalicão Comunitário”.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia do Concelho, na tarde de sábado, a partir das 17 horas, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe a apresentação do livro “O Estado Totalitário”, de Joaquim Loureiro, advogado famalicense.