Famalicão: CDU reivindica obras na escola Júlio Brandão

A CDU mostra preocupação com o estado de conservação da Escola EB 2,3 Júlio Brandão. Por isso, Tânia Silva, eleita na Assembleia Municipal, reuniu, no dia 3, com o diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Carlos Teixeira.

Esta reunião foi realizada no seguimento da aprovação na Assembleia da República de um Projeto de Resolução que recomenda ao Governo reabilitar a EB 2,3 Júlio Brandão, que pertence a este Agrupamento.

A EB 2,3 Júlio Brandão enfrenta há vários anos graves problemas ao nível da infraestrutura, sendo destacáveis: infiltrações, falta de aquecimento, falta de condições nos laboratórios, necessidades de alargamento e de espaços adequados para a realização das aulas da disciplina de Educação Física e prática de Desporto Escolar.

«Estes problemas têm sido, da forma possível, reparados por intervenção da comunidade (p.ex. Associação de Pais) com o intuito de reparar problemas imediatos, servindo de exemplo a remoção de amianto do espaço escolar; mas agrava-se e perpetua-se a situação de degradação que pequenos arranjos não conseguem dar resposta, que implicam gastos adicionais e que são responsabilidade do Governo», analisa Tânia Silva.

A deputada a CDU, acompanha de uma delegado do partido, considera que é transversal ao agrupamento, como a todas as escolas do país, o problema «de contratação de professores através de concursos que resultam em condições de trabalho precárias, que não permitem a estabilidade destes profissionais, situação que não valoriza a profissão docente», sublinha.

Nesta visita foram analisados os efeitos da pandemia no ensino. A CDU assume que os apoios às reais necessidades da comunidade escolar e desafios impostos pela situação pandémica ficaram longe das expectativas prometidas pelo Governo.