Famalicão: CDU exige que mudança das hortas respeite interesse dos horticultores

O Grupo Municipal da CDU exige que a transferência das hortas urbanas para outro local respeita o interesse dos horticultores.

Recorde-se que é decisão da Câmara Municipal em deslocar as hortas para um terreno junto à Avenida dos Descobrimentos (junto à estrada Famalicão-Porto) porque o espaço onde atualmente estão instaladas será usado pelo CITEVE para a construção de um edifício destinado a acolher o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI).

Na última Assembleia Municipal, a CDU, através do seu deputado Daniel Sampaio, demonstrou preocupação com o procedimento. Se, para a CDU «é inegável o reconhecimento desta nova infraestrutura (CeNTI), que dará mais força e amplitude ao trabalho que o CITEVE tem desenvolvido»; a CDU deixou evidente que seria importante ouvir as opiniões dos atuais hortelãos, mas também lembrou que o Parque da Devesa, «pela sua proximidade e dimensão, seria perfeitamente viável a fixação das hortas nas proximidades do mesmo».

A CDU mostra-se perplexa com a decisão do Município, porque, diz, «a construção e inauguração das Hortas Urbanas foi em 2012, sabendo-se de antemão que o terreno em causa era propriedade do CITEVE, e que a qualquer momento poderia ter de ser devolvido».