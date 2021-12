Famalicão: CDU apresenta candidatos pelo círculo eleitoral de Braga

Ao final da tarde desta sexta-feira, às 18h30, a CDU fará apresentação pública dos candidatos de Vila Nova de Famalicão que integram a lista pelo círculo eleitoral de Braga. A cerimónia decorre na sala polivalente dos serviços educativos do Parque da Devesa.

A CDU apresentou, no início do mês, os primeiros oito candidatos à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Braga e a famalicense Tânia Silva ocupa a terceira posição. O primeiro é Torcato Ribeiro, 63 anos, eletricista de profissão; integra os órgãos sociais da Sociedade Martins Sarmento e da Associação Familiar Vimaranense; é eleito na Assembleia Municipal de Guimarães; membro da Comissão Concelhia de Guimarães e da direção da Organização Regional de Braga do PCP.

Tânia Silva, de 33 anos, é educadora de infância e professora do 1.º ciclo. É dirigente do Movimento Democrático de Mulheres, sendo responsável na zona Norte pelo desenvolvimento do Projeto “Para Além do Amor”, sob a temática da Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. É treinadora e atleta federada pelo Liberdade Futebol Clube, de Vila Nova de Famalicão; é membro da Assembleia Municipal de Famalicão, da Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão e da direção da Organização Regional de Braga do PCP.