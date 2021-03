Famalicão: CDS prepara abertura de núcleo em Joane

O CDS-PP vai criar um Núcleo na vila de Joane e Hugo Machado é o rosto dessa estrutura. A concelhia do partido quer intensificar a sua ação nas vilas, para estar mais próxima dos simpatizantes e conhecer melhor os problemas.

Hugo Machado realça que o CDS-PP «é um partido que fez nascer a democracia portuguesa, com princípios e valores humanistas, que importa reforçar junto da população e em particular dos mais jovens, que hoje se debatem com problemas de inserção na vida ativa. É junto destas pessoas que queremos passar a mensagem do CDS e crescer na Vila de Joane».

O dinamizador da criação do Núcleo diz que é preciso envolver aqueles que sempre foram do partido, mas também cativar novos militantes. «Queremos levar às pessoas o Partido, promover o debate de ideias e trazer para o CDS-PP gente nova, empenhada e interessada pela causa pública», destaca.

Além do Núcleo de Joane, que terá eleições brevemente, o CDS-PP também prepara a abertura de um núcleo em Ribeirão.