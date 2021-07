Famalicão: CDS e JP elegem líderes para o núcleo de Ribeirão

Bruno Correia foi eleito para a liderança do Núcleo do CDS-PP de Ribeirão e André Santos o escolhido para a presidência do Núcleo da JP. Em ambos os casos, foi uma eleição por unanimidade.

Bruno Correia não escondeu a satisfação por, ao fim de vinte anos de ação política, essencialmente ao serviço do município, poder agora trabalhar diretamente para os ribeirenses. O novo presidente reiterou ainda a necessidade de devolver «à comunidade uma direita forte, apoiada nos valores humanos», salientando que este trabalho deve começar nas bases, junto das pessoas.

Por sua vez, André Santos expressou a vontade de voltar a trazer o espírito de comunidade à vila de Ribeirão, «unindo os jovens em causas sociais, políticas, culturais e de lazer, que sirvam de suporte ao desenvolvimento da comunidade».

O vice-presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP, Hélder Pereira, e o presidente da JP de V. N. de Famalicão, José Miguel Silva, desejaram aos eleitos os maiores sucessos na defesa dos interesses da comunidade ribeirense.