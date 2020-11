Famalicão: Castelões coloca novas placas com os nomes das ruas

A Junta de Freguesia de Castelões está renovar as placas de toponímia (nome de rua) que estão danificadas. Os trabalhos, anuncia a autarquia local, decorrem em duas fases, ou seja, uma primeira fase as placas danificadas e de seguida as restantes, uma vez que as placas novas contêm mais informação, como o leitor QR e o slogan “Dá Gosto Viver em Castelões”.

A escolha da cor deve-se ao facto da bandeira da localidade ter cor vermelha. A cor «não é uma escolha da Junta de Freguesia, mas sim da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, entidade competente para a criação e aprovação da heráldica das freguesias (Brasão e Bandeira)», explica a autarquia de Castelões.