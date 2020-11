Famalicão: Caso positivo na AD Ninense suspende futebol sénior

A direção da Associação Desportiva Ninense, em comunicado emitido esta quinta-feira, informa que as instalações do clube estão encerradas desde o dia 30 de outubro, depois de confirmado um caso positivo de covid-19 no plantel sénior.

A decisão foi tomada «para segurança de todos os intervenientes» e a atividade desportiva será retomada logo que possível.

Deste modo, o jogo com o Vila Chã, que também apresenta casos positivos de covid-19 foi adiado. Refira-se que a partida diz respeito à terceira jornada da Pró-Nacional da AF Braga, a disputar este fim de semana.