Famalicão: Casa mortuária de Esmeriz começa a ser construída em janeiro

O novo empreendimento nasce depois de um conjunto de intervenções realizadas, com o apoio da autarquia, na zona envolvente à Igreja, ao cemitério e ao Centro Social de Esmeriz, com a construção de uma nova acessibilidade e de um parque de estacionamento que serve as três valências.

A Casa Mortuária «é uma ambição de longa data. Trata-se de uma valência que não existe nem em Esmeriz, nem em Cabeçudos e que, por isso, era apontada como prioridade», sinalizou o presidente da Junta, Armindo Mourão.

Já em Cabeçudos, Paulo Cunha passou pela requalificação da Rua 25 de Abril, via de acesso ao concelho de Santo Tirso, e pelo campo do Sporting Clube Cabeçudense que passou a ter um novo sistema de iluminação LED.

A visita ao histórico Moinho de São Marçal, em Esmeriz, cuja reabilitação está concluída foi também alvo da atenção do presidente da Câmara que se mostrou «muito satisfeito» com a conclusão do projeto de preservação e valorização «deste importante legado cultural, patrimonial e paisagístico da freguesia.e de todo o concelho. Vê-lo agora a ser devolvido à comunidade é algo que me deixa muito feliz».