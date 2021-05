Famalicão: Casa das Artes comemora 20 anos com Luís Magalhães

Associando-se aos 20 anos da Casa das Artes, Luís Magalhães, o mais internacional pianista famalicense da atualidade está de volta ao espaço cultural. Habituado aos palcos das mais conceituadas salas de espetáculos do mundo como pianista, a solo, ou como músico de câmara, com recitais em diversos países da Europa, América Latina, China, Japão e em numerosas ocasiões nos EUA e em África do Sul, estará, no dia 4 de junho, às 20h30, em concerto em Vila Nova de Famalicão,

A residir na África do Sul, Luís Magalhães nunca escondeu o seu afeto pela Casa das Artes, o palco por excelência da sua terra-natal, que faz questão de visitar sempre que tem oportunidade. Desta feita, o pianista é acompanhado no palco do Grande Auditório pela Orquestra do Norte, dirigida pelo maestro Fernando Marinho, de quem é Diretor Artístico desde outubro de 2018.

O ingresso custa 5 euros ou 2,5 euros para estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e pessoas a partir dos 65 anos.