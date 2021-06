Famalicão: Casa das Artes celebra esta terça-feira 20 anos

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão cumpre esta terça-feira, 1 de junho, 20 anos de existência. No dia de aniversário, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, compareceu no teatro municipal e deixou a sua mensagem no “mural” que assinala a efeméride.

Acompanhado pelo vereador da Cultura, Leonel Rocha, e pelo diretor artístico da Casa das Artes, Álvaro Santos, Paulo Cunha saudou as dezenas de crianças que esgotaram o grande auditório para verem Pinóquio, peça encenada pela Jangada Teatro.

A população é convidada a deixar uma mensagem à Casa das Artes no mural colocado à porta do edifício e a tirar uma fotografia ou selfie enquadrada com uma moldura alusiva aos 20 anos e a partilhar nas redes sociais.

Para além destas iniciativas, em (www.facebook.com/CasadasArtesVNFamalicao) e (www.instagram.com/casadasartesdefamalicao) inicia-se um concurso para todos os interessados que, ao longo de vários dias, vão ter de responder acertadamente a perguntas sobre a programação da Casa das Artes.

A programação de aniversário continua, esta sexta-feira, dia 4 de junho, às 20h30, com o Concerto Piano e Orquestra, com o mais internacional pianista famalicense, Luís Miguel Magalhães, e com o maestro Fernando Marinho a dirigir a Orquestra do Norte.

No sábado, dia 5 de junho, às 20h30, atuam os Clã, de Manuela Azevedo e companhia, com o repertório centrado no último trabalho discográfico “Véspera”.

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, às 20h30, estreia “Despe-te [Isabel]” de Ella Hickson, numa criação Ensemble – Sociedade de Atores, em coprodução com a Casa das Artes de Famalicão e sob a direção artística de Pedro Galiza.

Em 17 e 18 de junho, às 20h30, numa encenação de Manuel Tur em coprodução com a Casa das Artes de Famalicão, estreia “Escola de Mulheres” de Molière.

“Maria, a Mãe” de Elmano Sancho sobe a palco no dia 16 de junho, às 20h30, com interpretação de Custódia Gallego, Elmano Sancho, João Gaspar e Lucília Raimundo, numa coprodução do Teatro da Trindade, Casa das Artes de Famalicão e Loup Solitaire.

Ainda enquadrado com o aniversário dos 20 anos da Casa das Artes – e para além de outras iniciativas – surge a proposta cinematográfica com “Nomadland – Sobreviver na América” de Chloé Zhao, no dia 19 de junho, às 20h30.