Famalicão: Casa da Juventude promove “Aventura na Páscoa” online

A “Aventura na Páscoa” decorre de 29 de março a 1 de abril, com oficinas pedagógicas e com a realização de um torneio de videojogos online em equipas.“Jovens Sustentáveis: que futuro queremos construir?”; “Nem eu me explico … nem tu me entendes”; “Receitas sem desperdício” e “Magia” são as quatro oficinas que vão decorrer, entre as 10h00 e as 12h00, na plataforma Zoom.Os jovens podem, ainda, inscrever-se no “Torneio CS: GO ONLINE”, organizado pela Casa da Juventude em parceria com o Famalicão Extreme Gaming /RE – Associação Desportos Eletrónicos. O torneio vai decorrer entre as 14h30 e as 17h00, tem um prémio final no valor de 275 euros e vai ter transmissão stream nos canais Twitch do Famalicão Extreme Gaming e no Facebook da Casa da Juventude de FamalicãoAs inscrições para estas atividades decorrem no portal da Juventude de Famalicão, aqui