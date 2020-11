Famalicão: Casa da Juventude aconselha para uma alimentação saudável

Procurando intervir ao nível da prevenção e aconselhamento para uma alimentação saudável, a Casa da Juventude de Famalicão lançou em outubro o programa Nutre Jovem, com várias sessões que vão decorrer durante os próximos meses e que podem ser assistidas presencialmente ou online, sendo de participação livre.

A nutricionista Ana Isabel Monteiro e a psicóloga Vânia Faria vão abordar temas como a obesidade, o excesso de peso, as dietas vegetarianas, o controlo de sintomas gastrointestinais (obstipação, inchaço…), e tratamento de distúrbios alimentares.

O programa destina-se essencialmente ao público escolar, universitário e jovens trabalhadores.

As próximas sessões estão agendadas para 25 de novembro e 16 de dezembro, pelas 21h00 e têm como tema “Leitura de rótulos alimentares” e “Como lidar com os excessos das festas”, respetivamente. Ambas as sessões estão limitadas a 12 participantes, respeitando as normas da DGS. Os interessados podem ainda participar através das páginas de facebook (https://www.facebook.com/juventudefamalicao) e instagram (@juventudefamalicao) da Juventude de Famalicão.

Para 2021, estão agendadas as temáticas “Planeamento e confeção de refeições”, em janeiro; “Alimentação à base de plantas”, para fevereiro; “Refeições vegetarianas na prática”, para março; “Intestino são, corpo são” para abril; “Alimentação em época de exames”, para maio e “A relação com a comida” para junho.

Estudos recentes apontam que um grande número de jovens e adolescentes portugueses têm uma alimentação inadequada, apresentando maus hábitos nutritivos e foi a pensar nisso que a Casa da Juventude de Famalicão lançou há já três anos, consultas de nutrição gratuitas para os jovens.