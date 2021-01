Famalicão: Casa da Juventude abre 2021 com novo ciclo formativo

A Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão vai promover, até junho, um novo ciclo formativo para melhor preparar os jovens na procura de novas oportunidades de emprego e para a gestão das suas carreiras profissionais.

A sessão de arranque, no âmbito do programa “Viveiro de Ideias Gerador”, decorre já em janeiro, no dia 30, entre as 09h00 e as 13h00, dedicado ao “Empreendedorismo criativo para jovens” e é dinamizada pela Academia das Emoções.

Nesta primeira sessão serão abordadas formas de estimular o jovem empreendedor a assumir mudanças necessárias à concretização dos seus planos de ação.

A inscrição é obrigatória e pode ser submetida entre os dias 18 e 28 de janeiro no Portal da Juventude.

Este primeiro ciclo formativo do “Viveiro de Ideias Gerador” vai decorrer até junho, com 6 ações, workshops, oficinas e encontros onde serão abordadas temáticas como o empreendedorismo, a comunicação corporal e o marketing intra e interpessoal.

Estimular atitudes e competências empreendedoras e criativas; proporcionar aos jovens acesso a informação promotora de conhecimentos sobre educação, formação ao longo da vida e emprego, que permita a realização de escolhas decisões informadas; promover o desenvolvimento de competências transversais softskills para a melhor integração no mercado de trabalho e apoiar os jovens ao nível de conhecimentos, metodologias e instrumentos relacionados com a criação e desenvolvimento de ideias/projetos inovadores são os principais objetivos do programa “Viveiro de Ideia Gerador”.