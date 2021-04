Foi ativado esta quinta-feira mais um posto de carregamento de veículos elétricos.

Este fica localizado em plena Avenida de França, nas proximidades das piscinas municipais.

O equipamento é da Cooperativa Elétrica do Vale D’Este, tendo sido colocado em funcionamento na presença de responsáveis autárquicos, e do presidente do conselho de administração da Ceve, Luís Macedo.