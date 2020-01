O carro presente na imagem, um Renault Megane Rs com matrícula da Suíça (GR 107597), foi levado por desconhecidos, esta madrugada, no centro de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com familiares do proprietário, a viatura encontrava-se estacionada na via pública, na Rua Ana Plácido, quando foi roubada.

Se avistou a viatura nas últimas horas ou tem outras informações entre em contacto com as autoridades.