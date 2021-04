Famalicão: Carro roubado com cão em Delães é recuperado no Porto graças a seguidor Cidade Hoje

Foi recuperado, na tarde desta segunda-feira, o veículo que havia sido furtado na via publica, no centro da freguesia de Delães, no passado domingo.

O caso foi noticiado na Cidade Hoje e visto por milhares de pessoas nas redes sociais. O carro, acabou por ser localizado por um seguidor da rádio/jornal de Famalicão que o avistou na cidade do Porto, tendo alertado de imediato as autoridades locais.

A viatura foi rebocada pela GNR e, aparentemente, não apresenta danos.

O animal que seguia na viatura no momento do furto, um cão de pequeno porte, também apareceu, tendo sido recolhido numa rua da Invicta por uma mulher que, de seguida, o levou ao veterinário. Deste modo foi possível chegar ao proprietário através do chip.