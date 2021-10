Duas pessoas ficaram feridas, depois do carro onde seguiam ter ficado sem travões.

O acidente aconteceu cerca das 17h10, na Rua da Tapada, na vila de Joane.

Os feridos, com ferimentos ligeiros, foram encaminhados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.