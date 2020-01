Famalicão: Carro é levado por desconhecidos durante a noite

Uma carrinha Peugeot 508 SW, com a matrícula 75-PR-97, foi levada por desconhecidos, na madrugada desta sexta-feira, da Rua Daniel Rodrigues, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com o proprietário, o veículo encontrava-se estacionado na via pública, à porta do apartamento onde este reside, nas proximidades da linha de comboio.

O alerta para o roubo foi dado esta manhã, quando o dono se preparava para sair de casa.

Se tiver informações sobre o veículo em questão entre em contacto com as autoridades.