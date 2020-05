Uma carrinha, Renault Kangoo, foi levada por desconhecidos, na madrugada desta segunda-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

O veículo, de cor branca e com a matrícula 01-SH-04, estava estacionado na via pública, na Rua do Covelo.

O proprietário só deu conta do furto esta manhã, quando precisou da carrinha, por volta das 07h00.

O caso já foi reportado às autoridades.

Se avistar uma carrinha com as características descritas nesta notícia, deve contar de imediato as autoridades.