Famalicão: Carnaval que apaixona! Quem vem… volta…

No mês dos namorados, o Carnaval de Famalicão pode tornar-se no cenário perfeito para o romance. Afinal, quantos casais se conheceram e iniciaram uma relação na noite do Carnaval de Famalicão?! Muitos, certamente! Num ambiente que apaixona, onde reina a boa disposição, a alegria, a criatividade e até a loucura, o amor surge naturalmente.

E é precisamente sobre o amor, a loucura e a alegria – sob a forma de emojis – que fala a campanha de comunicação do Carnaval de Famalicão 2020, preparada pela Câmara Municipal, que se associa assim à festa popular.

A cerca de um mês da grande noite, que se celebra de 24 para 25 de fevereiro, a cidade prepara-se para receber muitos milhares de visitantes, que escolhem Vila Nova de Famalicão para uma noite de folia.

Uma das principais novidades, deste ano, é a aposta na sustentabilidade ambiental e na consciencialização da comunidade para a necessidade de redução do consumo de plástico.

Assim, com o intuito de diminuir a pegada ecológica do evento, em todos os estabelecimentos aderentes, serão utilizados apenas copos reutilizáveis em detrimento dos copos de plástico descartável.

O evento que começou nos anos 80 com um grupo de foliões famalicenses não para de crescer e é já um fenómeno nacional. Famílias inteiras, grupos de amigos, equipas mais ou menos organizadas invadem a cidade, num movimento contagiante de alegria e muita folia. Os bares e cafés abrem as portas e juntam-se à festa com os seus dj’s a oferecerem música aos foliões, madrugada dentro. Todos fantasiados numa mega festa de Carnaval ao ar livre onde há lugar para toda a gente.

Para além da divulgação e projeção do Carnaval de Famalicão, a autarquia dá todo o apoio logístico e veste as ruas a rigor, decorando os principais espaços com muita cor e luz.

Tendo como palco principal a zona envolvente ao Parque da Juventude, nomeadamente as ruas Luís Barroso, Luís de Camões, Praça 9 de Abril, Avenida de França e Rua D. Fernando I, a festa estende-se por toda a cidade.

Famalicão é o lugar do Carnaval

Para que ninguém falte à festa, a Câmara Municipal aposta num plano de mobilidade, com autocarros gratuitos a percorrer o concelho transportando os foliões, assegurando a sua participação em segurança.

No total estarão disponíveis 9 linhas de autocarros que sairão das diversas freguesias do concelho às 21h15, 22h15 e 23h00, em direção ao centro da cidade.

Para quem vem de fora, a autarquia em parceria com a CP – Comboios de Portugal possibilita viagens a dois euros ida e volta nos Comboios Urbanos do Porto, nas Linhas de Aveiro, Marco de Canavezes, Guimarães e Braga.