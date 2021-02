Famalicão: Carnaval online de Pedome visto por 41122 pessoas

O Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros deu a conhecer os resultados do concurso online “Carnaval n`Aldeia Pedome 2021”, no qual participaram 70 candidatos. Os vencedores são os seguintes: categoria infantil: 1.º Carolina Silva, 2.º Martim Saraiva, 3.º Francisca; categoria adulto 1.º Fábio Oliveira, 2.º Ana Paula Neto, 3.º Elsa Lopes; categoria família 1.º Família Luna, 2.º Família Gonçalves, 3.º Família Margarida Barroso.

O concurso foi organizado pelo GRACAFE (Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros), em parceria com a Junta de Freguesia, exclusivamente online (na página do facebook), devido à pandemia. O objetivo foi dar oportunidade às pessoas de viverem o Carnaval sem deixarem de respeitar as regras do confinamento.

«Como Associação, estamos muito satisfeitos com o resultado e alcance deste concurso exclusivamente online, pois foi visto por 41122 pessoas. Através de 388 partilhas foram gerados 13772 “gostos” e 939 comentários», realçam.

O GRACAFE dá conta que 51% das interações foram no concelho de Vila Nova de Famalicão e mais de 80% em Portugal, mas também tiveram interações em Espanha, França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Brasil, Luxemburgo, Guadalupe, Reino Unido e Brasil.

«Agradecemos a participação, empenho e entusiasmo que cada um imprimiu à sua participação, pois só assim foi possível termos o alcance que tivemos», afirma a organização.