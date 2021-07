Famalicão: Carminho chega ao palco do Anima-te

A fadista vai atuar no placo do Anima-te no próximo sábado, dia 17 de julho, pelas 19 horas e é a cabeça de cartaz do Festival de Fado. Além de Carminho, também a artista famalicense Cristiana Clara vai marcar o festival, iniciando o evento cultural.

Além do Festival de Fado, a programação do Anima-te conta com a banda Fingertips. O grupo vai atuar no palco Anima-te, no Parque da Devesa, na sexta-feira, dia 16 de julho, pelas 19 horas. A banda vai apresentar o disco de comemoração dos seus 15 anos, intitulado “15”. Antes do concerto de Fingertips, os famalicenses podem assistir ao espetáculo dos Kay Sábio. No dia 18, Filtro e The CityZens também vão atuar no parque, pelas 19 horas.

Nesta quinta-feira, Famalicão vai ser o palco do espetáculo “Local”, uma criação do INAC – Instituto Nacional de Arte de Circo, no âmbito do Quadrilátero Cultural. Ao contrário dos outros eventos do Anima-te, “Local” vai decorrer no anfiteatro do Parque da Devesa, pelas 19 horas.

Os espetáculos da iniciativa Anima-te são gratuitos, mas requerem o levantamento de ingressos. Os bilhetes podem ser levantados no local do evento nas duas horas que antecedem as atuações. Cada pessoa pode levantar até seis bilhetes e o recinto está limitado a 882 pessoas. Para o espetáculo “Local”, a bilheteira abre uma hora antes do início do evento.