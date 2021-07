Famalicão: Carminho atua este sábado no palco do Anima-te

A fadista Carminho é a cabeça de cartaz do Festival de Fado que decorre este sábado e que conta, ainda, com participação da artista famalicense Cristina Clara. O evento terá início pelas 19h00, e está englobado na programação de animação sociocultural de verão, Anima-Te, cujo recinto se encontra no Parque da Devesa, junto ao lago.

Ainda este fim de semana, a programação do Anima-te conta com a banda Fingertips. O grupo vai atuar esta sexta-feira, pelas 19 horas. Antes do concerto de Fingertips, os famalicenses podem assistir ao espetáculo dos Kay Sábio. No domingo, Filtro e The CityZens também vão atuar no parque, pelas 19 horas.

Os espetáculos da iniciativa Anima-te são gratuitos, mas requerem o levantamento de ingressos. Os bilhetes podem ser levantados no local do evento nas duas horas que antecedem as atuações. Cada pessoa pode levantar até seis bilhetes e o recinto está limitado a 882 pessoas.