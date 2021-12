Famalicão: Carlos Novais é campeão distrital de xadrez

Carlos Novais sagrou-se campeão distrital absoluto de xadrez, que conquistou no Campeonato Distrital Individual Absoluto de Xadrez – Vertente Lentas, tornando-se o melhor entre 49 praticantes do distrito. Esta é a mais importante prova do calendário da Associação de Xadrez do Distrito de Braga 2021/2022, que marcou o início do calendário distrital competitivo na vertente federada.

O atleta Carlos Novais, que veste as cores do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis, alcançou uma performance invicta, com 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos. Equivale a um prémio monetário de 80 euros.

Em 2.º lugar do pódio classificou-se o seu colega de equipa, MN Ivo Dias (CX A2D; 5,5 pontos e prémio monetário de 50 euros) e José Monteiro (CX Braga; 5 pontos e prémio monetário de 30 euros) fechou o pódio absoluto, acumulando o título distrital na categoria Veteranos. Maria Santos (AX Cidade Curiosa; 2 pontos) venceu o título feminino distrital classificando-se em 35.º lugar absoluto.

A nível individual destaque ainda para os atletas do CX A2D João Pedro Afonso, José Pinto e João Viana, com 4 pontos, que se posicionaram em 8.º, 9.º e 12.ºlugares, respetivamente, e mostraram o bom momento de forma que atravessam.