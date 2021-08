Famalicão: Cão Danado comemora aniversário com novo espetáculo e circuito artístico

O Cão Danado celebra o seu 20º aniversário. Para comemorar a data, a associação cultural sem fins lucrativos vai apresentar a peça “REPLAY” e vai instalar um circuito artístico no Parque da Devesa intitulado de “Mapa de Afinidades”. O teatro é apresentado no dia 17 e 18 de setembro, na Casa das Artes, pelas 21h30, e o mapa é aberto ao público também no dia 18, no Parque da Devesa, em Famalicão.

“REPLAY”, desenvolvido por Sara Barbosa, é um espetáculo que retrata a construção da cena, em cena, contando com a interpretação de Diana Sá. A peça visa «aferir a mensagem, analisar, debater e intuir as melodias que as improvisações sugerem, criar um corpo, uma geografia sonora, visual e narrativa que nos representem neste olhar pelo retrovisor e na confrontação com a imprevisibilidade inerente ao contexto atual».

O “Mapa de Afinidades” incentiva o público a sentar-se em cadeiras posicionadas ao longo do Parque da Devesa e a visionar um conjunto de vídeos característicos de cada local. O circuito artístico foi elaborado pelo Cão Danado e pela equipa do Parque da Devesa, no âmbito do projeto Germinal 2021.

Os vídeos que se encontram nos diferentes pontos do “Mapa de Afinidades” abordam as relações de natureza poética e artísticas estabelecidas com o Parque da Devesa. As produções foram desenvolvidas por Patrícia Barbosa, Eduardo Brito, Tomé Capa, Thamiris Carvalho, Leonor Keil, Ana Rocha e Diana Sá.

No sábado, vai ser também instalada uma escultura de Edgar Massul, no Parque da Devesa. A peça resulta de uma residência artística realizada durante o projeto Germinal 2019.