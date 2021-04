Famalicão: Cão colocado deliberadamente dentro de um poço

O cão resgatado pelo BV Famalicenses estava dentro de um poço tapado com vários ramos de árvores e repleto de silvas, sinal de que o animal foi lá colocado de propósito. Acresce ainda que o poço, com 5 metros de profundidade, tem uma estrutura de cerca de um metro acima do solo.

Pode-se estar perante um crime de maus tratos contra animais punível na lei.

Recorde-se que os BV Famalicenses salvaram, na manhã desta quarta-feira, um cão que se encontrava dentro de um poço, num terreno na Rua Nossa Senhora do Carmo, freguesia de Lemenhe.

O alerta foi dado por uma pessoa que, durante a sua corrida matinal, ouviu os latidos do animal e acabou por o encontrar dentro do poço.

O socorro, em conjunto com o Canil Municipal, foi desencadeado de imediato e o cão, que apresentava sinais de abandono, foi salvo.