Famalicão: Candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem prolongadas até 28 de fevereiro

A iniciativa destina-se a jovens com idades entre os 15 e os 35 anos residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho com ideias inovadoras.

A candidatura pode ser apresentada individualmente ou em grupo até ao máximo de cinco jovens e deve ser feita através do preenchimento dos formulários próprios de candidatura, disponíveis no site da Juventude de Famalicão, aqui.

Todas as candidaturas devem, depois, ser enviadas para o e-mail do Balcão Único de Atendimento, [email protected]

A proposta vencedora terá um limite orçamental de cinco mil euros.

Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competência do Município, que incidam sobre investimentos, manutenções, programas ou atividades e projetos transversais a todo ou a parte do concelho nas seguintes áreas: Cultura, Ação Social, Voluntariado, Turismo, Urbanismo / Obras, Associativismo, Educação, Desporto, Empreendedorismo, Ambiente, Saúde e Inovação Social.