Famalicão: Candidaturas a bolsas de estudo terminam domingo

Decorre até domingo, 15 de novembro, o período de candidaturas para a concessão de bolsas de estudo do munícipio aos alunos famalicenses que frequentam o ensino superior (licenciatura e mestrado), público ou privado.

As candidaturas devem ser formalizadas através da plataforma http://bolsas.famalicao.pt/ , no site da Juventude de Famalicão, em www.juventudefamalicao.org, onde está também disponível o regulamento para a atribuição das bolsas de estudo. Para mais informações devem contactar a Casa da Juventude através do e-mail [email protected] ou do contacto 252314582.

Esta medida do município é encarada como mais uma aposta estratégica fundamental nos jovens famalicenses através da criação de condições de igualdade no acesso ao ensino e da criação de motivos para o fortalecimento do sentimento de pertença ao concelho.