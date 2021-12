Famalicão: Candidatura de Fernando Costa reúne com núcleos do PSD e JSD e apresenta candidatos

Fernando Costa, candidato a presidente da Comissão Política do PSD de Vila Nova de Famalicão, reuniu, esta quarta-feira, com os representantes dos Núcleos do Partido Social Democrata e Juventude Social Democrata.

Esta reunião teve por objetivo a apresentação do projeto para o mandato de dois anos e a equipa que o acompanha.

Na lista liderada por Fernando Costa estão Jorge Paulo Oliveira e Pedro Santos, propostos para vice-presidentes; Lucas Vilela como secretário e Joaquim Castro Freitas para tesoureiro.

Para a Mesa do Plenário está indicado Leonel Rocha, acompanhado por Raquel Lima, como vice-presidente, e Nuno Marques Moreira, como secretário.

Para Fernando Costa, «trata-se de uma equipa heterogénea, composta por militantes com diferentes experiências profissionais, política e tecnicamente bem preparados que, estou certo, irão acrescentar valor ao projeto que temos para o PSD de Vila Nova de Famalicão», sublinhou Fernando Costa.

Fernando Costa transmitiu, ainda, aos militantes o projeto que tem para o PSD, demonstrando preocupações na área económica e social (em virtude da pandemia), nas alterações climáticas e na transição digital.

«A estes desafios, o PSD saberá dar resposta, como fez no passado, quando chamado a desempenhar funções de governação, quer ao nível local, quer no panorama nacional», vincou Fernando Costa aos militantes presentes, que diz ter sentido da parte dos presentes a «confiança para as legislativas de janeiro de 2022».

Por último, refere-se que as eleições terão lugar no próximo sábado 4 de dezembro, entre as 15 e as 18 horas, na sede do PSD, estando asseguradas todas as normas sanitárias previstas pela DGS, devendo os militantes vir munidos de máscara de proteção.