Famalicão: Cancelada aula do Move-te no Parque da Devesa

A Câmara Municipal informa que a aula de Total Training que estava prevista para esta sexta-feira, no Parque da Devesa, às 19h10, no âmbito do Move-te, não se irá realizar.

Recorde-se que até ao final deste mês, o Parque da Devesa é o palco principal de mais uma edição do “Move-te”, um desafio à prática desportiva, com aulas de Pilates, Zumba, Hip Hop, Crossfit, Yoga, Hidroginástica, entre outras.

As aulas na Devesa decorrem às segundas-feiras e às sextas-feiras e são divididas em dois blocos de 30 minutos, a iniciar às 19h30 e às 20h15.

O “Move-te” também passa por várias freguesias: às segundas-feiras, pelas 20h00, os professores de desporto estão na Alameda da Igreja de Seide S. Paio e pelas 21h00 na Casa de Esmeriz/Monte Sta. Catarina, em Esmeriz/Cabeçudos. Às terças-feiras, as aulas decorrem pelas 20h00, no Largo Nossa Sra. do Amparo, em Vermoim, e pelas 21h00, na Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão.

Às quartas-feiras, a carrinha do desporto está junto à Junta de Freguesia de Nine, pelas 19h30, e na Praia Fluvial Arnoso Sta. Eulália/Passal Arnoso Sta. Maria pelas 21h00. Às quintas-feiras, as aulas decorrem às 20h00 no Adro da Igreja de Riba de Ave e pelas 21h00 na sede da Junta de Freguesia de Seide S. Miguel. Por fim, às sextas-feiras, o desporto chega às 20h00 ao Parque Lazer da Carreira, e às 21h00 à Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão.

Paralelamente, estão montados palcos desportivos em várias freguesias. Em Mogege, na Praça de Santa Marinha, onde há aulas, aos sábados pelas 10h30. Em Ruivães, as aulas decorrem no Parque do Ruivanense Atlético Clube às quartas-feiras, pelas 21h00. O Parque da Corredoura, em Novais, é o epicentro do desporto, às sextas-feiras pelas 21h00. E, por fim, em Joane, no Parque da Ribeira há aulas às sextas e sábados, pelas 19h30 e 11h00, respetivamente.

Estas aulas decorrem segundo as regras de proteção de saúde, em virtude da pandemia covid-19. Para além da distância social de três metros entre cada participante, recomenda-se a não participação de grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas. Haverá gel desinfetante para aplicar antes de cada aula e é obrigatório a utilização de toalha própria.