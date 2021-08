Famalicão: Campo de férias de verão de Seide «é a grande obra social»

De 12 e 30 de julho decorreu mais uma edição do Campo de Férias de verão, promovida pela União de Freguesias de Seide. Neste período, cerca de 50 crianças e jovens da freguesia tiveram momentos lúdicos, desportivos e pedagógicos.

A visita aos Moinhos de Gávea e Miradouro do Cervo, em Vila Nova de Cerveira e o Parque Aquático de Fafe, foram duas das atividades que fizeram as delícias de miúdos e graúdos, mas também houve idas à praia e à piscina, experiências artísticas musicais e outras proporcionadas pelo Centro de Estudos Camilianos.

O presidente da União de Freguesias de Seide, Tomás Sousa, realça o esforço e a vontade de realizar esta iniciativa, após um ano de interregno, apesar de todos os riscos e restrições inerentes à pandemia. «A alegria de proporcionar estes momentos de convívio e de diversão aos nossos jovens, apresentando uma programação variada, boas refeições, num ambiente familiar e descontraído, é a maior missão que a Junta de Freguesia abraça, com muito empenho e carinho».

Por esta ordem de razões, o autarca local considera que o Campo de Férias de Seide é a «grande obra social da freguesia», pelo investimento que representa, de modo a proporcionar férias com qualidade e a preços acessíveis aos jovens da freguesia, «mas também pela resposta social que representa para as famílias colmatarem a dificuldade na ocupação dos filhos nas férias». Tomás Sousa assinala as dificuldades acrescidas com esta realização, pelas exigências da pandemia e pelo facto da autarquia ter assumido sozinha a execução financeira do projeto. Porém, ressalva que «o impacto social é tão ou mais importante do que pavimentar uma estrada ou fazer uma obra material».

Neste ano difícil, o campo de férias limitou a participação a cerca de 50 jovens. Tomás Sousa reafirma a vontade da autarquia continuar a mover esforços para promover esta iniciativa, «que nos enche de orgulho e satisfação pela alegria que jovens, famílias e comunidade nos transmitem. Esta é uma oportunidade de convívio e de aprendizagem fundamentais ao desenvolvimentos dos jovens, mas também pelo sentimento de pertença a esta comunidade que se vai consolidando. Queremos que Seide fique no coração de todos os que contactam connosco!».