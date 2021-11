Famalicão: Campeonatos da AFSA retomados após longa paragem de ano e meio

No passado sábado deu-se o pontapé de saída da competição desportiva da AFSA, com a realização da primeira jornada quer do campeonato da 1.ª divisão quer do torneio de abertura sénior (2.ª divisão). O campeonato de veteranos arranca mais tarde.

Passados quase dois anos, os palcos desportivos voltaram a ter jogos, dando continuidade a quase três décadas de competições concelhias. E a emoção foi plena na tarde do passado sábado. Primeiro com o minuto de silêncio que se fez em todos os jogos em memória por todas as vítimas da Covid-19. Depois com os golos e com as vitórias.

Na 1.ª divisão, a Outeirense entrou com todo o gás em prova e goleou a JASP por 8-0. Foi o resultado mais expressivo da jornada, o que lhe garante o primeiro lugar na classificação. O Pedome foi a Novais bater a formação local pela margem mínima (1-2). A Aderm tinha uma deslocação difícil a Castelões mas soube ultrapassar o seu adversário, vencendo por 1-3. O S. Martinho não facilitou no regresso do Barrimau à primeira, batendo a formação contrária por 4-0. O Landim também somou os 3 pontos e não sofreu golos, ao vencer o Esmeriz por 3-0. Animados foram os jogos Acura-Grac e Cajada-Mal. A equipa de Avidos derrotou a GRAC (5-4), já a Cajada venceu o Mal por 3-2.

No próximo sábado joga-se a 2.ª jornada com os seguintes jogos: Pedome-Landim, Grac-Novais, Mal-Acura, Jasp-Cajada, Aderm-Outeirense, Barrimau-Castelões, Esmeriz-S. Martinho.

Na 2.ª divisão, as equipas estão a disputar o torneio de abertura que antecede o campeonato. Um torneio com uma só série em vez de duas séries como na última época. Na 1.ª jornada, o Covense perdeu com a Adespo (4-5); o Bairrense e a Flor do Monte empataram a duas bolas; e os Requionenses venceram o Louredo por 3-0.

Na 2.ª jornada realizam-se os seguintes embates: Requionenses-Covense, Riba de Ave-Louredo, Adespo-Bairrense, Flor do Monte-Arpo.