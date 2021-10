Famalicão: Campanha do Pirilampo Mágico arranca esta sexta-feira

Desenvolvida pela ACIP, de Joane, arranca esta sexta-feira, dia 15 de outubro, a campanha do Pirilampo Mágico. Prolonga-se até 7 de novembro e pode ser adquirido, por dois euros, no comércio local, no tecido empresarial, na comunidade educativa e associativa.

Com o pirilampo chegam os materiais habituais como a caneca, a chávena, o saco e o pin.

Este ano, o tema da campanha é “Com Coração”, contando com a parceria da Sociedade Portuguesa de Cardiologia para apelar aos hábitos saudáveis.

Mas o principal objetivo da campanha do pirilampo mágico é sempre a solidariedade, estando associada ao apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência e incapacidade.