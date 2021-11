Famalicão: Campanha de recolha de bens alimentares na Refood

A Refood de Famalicão iniciou, este mês, a Missão Natal. Trata-se de mais uma recolha de bens alimentares que, posteriormente, serão distribuídos por famílias carenciadas.

Os famalicenses que queiram ser solidários com esta causa devem fazer entrega do seu donativo no centro de operações da Refood, na Rua da Estação, pavilhão 11.