Famalicão: Campanha de adoção de animais este fim de semana no Auchan

O município de Famalicão, através do Centro de Recolha Animal e em conjunto com o grupo Auchan, promove, este fim de semana, uma campanha de adoção de cães e gatos na área exterior do hipermercado.

Para além de um companheiro para toda a vida, o município oferece ainda o microchip, vacina antirrábica e esterilização.

Trata-se de mais uma ação do município de Famalicão que visa promover melhores condições de vida aos animais abandonados, estimulando a sua adoção. Simultaneamente, o município promove a adoção segura e responsável, sensibilizando os interessados para os cuidados a ter com os animais, tanto no que diz respeito à alimentação, higiene, lazer e afetos.

A ação decorre esta sexta-feira, sábado e domingo entre as 10h00 e as 19h00.