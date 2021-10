Famalicão: Caminhada do Mês Rosa realiza-se no dia 30 de outubro

Outubro é o mês em que se sensibiliza para o cancro da mama e são várias as iniciativas em torno deste tema. Assim, no dia 30 de outubro, sábado, o CHMA com a Associação de Voluntariado do Hospital, o grupo Vencer e Viver, a Câmara Municipal, entre outros, organizam uma caminhada de sensibilização para o tema.

Quem pretender associar-se deve comparecer junto ao átrio do Hospital de Famalicão, às 9h30. A participação custa cinco euros, com oferta de t-shirt e garrafa de água.

A chegada está marcada para o anfiteatro da Devesa, onde se dará o encerramento com animação.