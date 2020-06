Famalicão: Câmara transmite melhores momentos das marchas Antoninas

Ao longo da próxima semana, o município de Vila Nova de Famalicão, através das suas várias plataformas presentes nas redes sociais (Município de Famalicão, Famalicão Comunitário, Famalicão ID, Há Cultura), vai manter presente o espírito das Antoninas através da evocação histórica de muitos dos momentos, registos e histórias que fizeram destas o grande ponto de encontro e reunião dos famalicenses.

Além da transmissão nas redes sociais da eucaristia no dia 13, às 09h00, na grande noite das Antoninas, a 12 de junho, dia das Marchas Populares, o Município de Famalicão transmite um best off dos últimos anos com a prestação das três melhores marchas de cada ano.