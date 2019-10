Depois de limitar o estacionamento nas proximidades da Escola Júlio Brandão, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, a autarquia famalicense alterou o funcionamento do semáforo instalado em frente à entrada da Escola Camilo Castelo Branco, na Rua Padre Benjamim Salgado.

O semáforo, utilizado pela maioria do estudantes e corpo docente daquele estabelecimento de ensino, passa a funcionar com um mostrador que indica o tempo disponível para atravessarem a passadeira ou os segundos que faltam até que que a passagem seja autorizada.

Esta medida vem fazer com que o trânsito deixe de parar tantas vezes, como acontecia até agora nas principais horas de entrada e saída das aulas.

A Câmara Municipal acredita que a gestão do tempo entre as viaturas e os peões que ali circulam está agora melhor distribuída. Estas medidas resultam de diversos inquéritos que foram feitos à população sobre a mobilidade no centro da cidade.