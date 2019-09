O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, nega que tenha participado, em representação do município, na viagem a Istambul que está a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público.

Em causa estará o convite da empresa de informática ANO a 15 municípios para uma viagem a Istambul com todas as despesas pagas.

O ministério público ordenou a investigação a estes municípios para verificar se existiu favorecimento em negócio entre a empresa de informática e as autarquias convidadas.

A Câmara de Famalicão surge no mapa desta investigação pelos contratos que tem com esta empresa, cujo sócio gerente reside em Vila Nova de Famalicão.

A autarquia vem agora esclarecer as últimas notícias. Em comunicado, assume que nem o presidente da câmara nem qualquer elemento do executivo participaram na referida viagem, em representação do município.

Contudo, o município está disponível para colaborar na investigação e no apuramento da verdade.