Famalicão: Câmara Municipal melhora condições do Centro de Vacinação de Vale S. Cosme

A Câmara Municipal vai melhorar as condições do Centro de Vacinação de Vale S. Cosme, no sentido de conceder maior conforto e segurança aos utentes. Numa visita ao espaço, que decorreu na passada quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, fez uma avaliação, com os responsáveis pelo processo, das condições do espaço e garantiu uma reformulação das condições no acolhimento e recobro dos utentes.

«Tendo em conta a realidade do inverno e as novas necessidades ao nível do processo de vacinação, é importante adaptar o espaço às circunstâncias, por forma a que as pessoas tenham mais e melhores condições na utilização do espaço», reconheceu Mário Passos. O edil garantiu, ainda, a permanência do apoio do Município na disponibilização de recursos humanos para o funcionamento da infraestrutura, com reforço ao fim de semana e feriados.

O Centro de Vacinação está a funcionar desde o dia 10 de fevereiro de 2021, na antiga Escola Didáxis de Vale S. Cosme, na Avenida de Tibães, tendo já sido administradas mais de 100 mil vacinas. Para além da vacina da COVID-19, desde outubro deste ano que está também a ser administrada a vacina da gripe.

As instalações estão cedidas pelo Município à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), e encontra-se sob a gestão do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave (ACES Ave), entidade responsável pelo processo de vacinação. A limpeza e a segurança são asseguradas pelo município.

O Centro funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 15h, com inoculações até às 14h30, e aos fins de semana e feriados das 9h às 17h, com inoculações até às 16h30. Este período de funcionamento poderá variar conforme a atualização das indicações por parte das autoridades de saúde.

No caso do regime de Casa Aberta, a decorrer das 11h às 14h30 nos dias úteis, sem agendamento e de acordo com as orientações das autoridades de saúde, encontra-se disponível pela seguinte ordem de prioridade: utentes maiores de 75 anos; utentes para 1.ª e 2.º dose; utentes grávidas; profissionais das ERPI – Instituições do Foro Social, bombeiros e profissionais de saúde com declaração da entidade; utentes dos 74 aos 65 anos; e, por último, por ordem de apresentação do utente no local e mediante disponibilidade.