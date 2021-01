Famalicão: Câmara Municipal expande rede de drenagem de águas residuais

Na última reunião de Câmara, realizada esta quinta-feira, foram aprovadas diversas empreitadas de drenagem de águas residuais; uma delas no Vale do Rio Este – UF de Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, UF de Gondifelos, Cavalões e Outiz, mais a freguesia do Louro. Obra adjudicada à empresa Betufam, lda pelo valor 443.569,82 euros.

A empreitada da “Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pele – Freguesia de Landim, UF de Carreira e Bente e UF de Ruivães e Novais” foi adjudicada à empresa Fernandes &: Fernandes, Lda, pelo valor de 305.620,45 euros.

Foi aprovado o relatório final de análise de propostas e minuta do contrato referente ao concurso público da empreitada “Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pele – Castelões, Mogege, Vermoim e Requião e UF de Esmeriz e Cabeçudos”. A adjudicação da empreitada é à empresa Duque l1r Duque Terraplanagens, Lda, pelo valor de 403.572, 75 euros.

A empreitada da “Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pelhe – UF de Vale S. Cosme, Telhado e Portela foi adjudicada à empresa Betufam, Lda, pelo valor de 353.357,48 euros.