Famalicão: Câmara Municipal está a entregar troféus aos “Famalicenses D´Ouro”

Já começou a entrega dos troféus “Famalicense D`Ouro”. Devido à pandemia, não se realizou a habitual Gala do Desporto e os prémios estão a ser atribuídos de forma descentralizada.

A primeira sessão decorreu no dia 9 de dezembro, com a entrega dos galardões de campeões aos atletas naturais da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Outras sessões vão decorrer até ao início do ano, em várias freguesias do concelho e podem ser acompanhadas através do facebook do município em www.facebook.com/municipiodevnfamalicão.

Há mais de 170 atletas e equipas desportivas do concelho que na última época arrecadaram o título de campeões nas diversas modalidades. Mas há também os galardões do júri, cujo número foi reduzido por o júri considerar que não estavam reunidas as condições de igualdade entre candidatos.

Ao Prémio Excelência estão: o presidente do Grupo Desportivo de natação de Famalicão, José Fernandes; o presidente do Liberdade Futebol Clube, Zeferino Pinheiro; e os atletas da Gindança, Sérgio Costa e Rita Almeida.

Para a categoria de “Evento Desportivo do Ano” estão o Famalicão Dança, organizada pela Gindança; o Famalicão Extreme Gaming, da RE – Associação de Desportos Eletrónicos; o Campeonato Portugal 4×4, organizado pela Associação Trilhos do Norte.

No final das sessões serão divulgados os vencedores dos galardões atribuídos pelo júri.

Recorde-se que a Gala do Desporto é promovida anualmente pela autarquia famalicense para premiar o mérito desportivo dos diferentes atletas, associações e clubes do concelho.