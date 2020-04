Famalicão: Câmara Municipal e ACIF ajudam comerciantes e criam plataforma de compra e venda online

A partir desta semana o comércio local famalicense tem uma nova montra à distância de um clique. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) lançaram a plataforma online “Comércio da Vila”, uma loja virtual de promoção e venda dos produtos e serviços dos comerciantes do concelho.

Trata-se de um projeto que pretende ativar os negócios dos comerciantes do concelho nas plataformas online. Para uma resposta imediata ao contexto atual, as redes sociais foram os canais escolhidos para responder à urgência do tecido comercial famalicense. É o início de um processo com diversas e diferentes oportunidades, mas que aponta a um futuro que já está a acontecer e em que todos os famalicenses sairão a ganhar.

O projeto é aberto a todos os comerciantes do município, com ou sem estabelecimento físico, sendo gratuito para todos durante 3 meses, período que se estende até aos 6 meses para os associados da ACIF.

Nesta fase de arranque, o projeto privilegia, para já, as redes sociais, nomeadamente o Facebook, em www.facebook.com/comerciodavila.famalicao e o Instagram, em @comerciodavila.

A adesão é muito simples: cada comerciante deverá fotografar os produtos/serviços que pretende divulgar e comercializar, compilar toda a informação (foto, descrição, preço, portes, etc…) e enviar para o email [email protected], para posteriormente ser publicada nas redes sociais do projeto. Cada comerciante poderá expor até a um limite máximo de 50 produtos, com a possibilidade de introduzir novidades a cada 15 dias.

Depois de efetuada uma compra a partir do Comércio da Vila, a ACIF disponibiliza, gratuitamente, a recolha das encomendas nos estabelecimentos comerciais, colocando-as num local central onde serão recolhidas por uma transportadora para entrega ao destinatário.

“O projeto Comércio da Vila assume-se como uma iniciativa com múltiplas oportunidades para os comerciantes de todo o concelho e que aponta, desde logo, para uma estratégia de futuro, que já está a acontecer com a nova tendência de consumo de proximidade, e em que todos os famalicenses sairão a ganhar” referem Paulo Cunha e Francisco Xavier, presidentes da Câmara e da ACIF, respetivamente, na mensagem de apresentação da iniciativa enviada aos comerciantes em modo de desafio para a adesão destes ao projeto. “É um desígnio que surgiu com o objetivo de resolver, parcialmente, uma emergência, introduzir um novo dinamismo e alavancar o comércio local, promovendo o empreendedorismo, o trabalho, a criatividade e a determinação”.

Mais informações sobre o projeto através do email [email protected].